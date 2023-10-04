16°C
Gou­ver­neur Deca­luwé: Sys­te­ma­ti­sche con­tro­les van in- en uit­va­ren­de sche­pen moge­lijk in Zeebrugge”

Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé laat een veiligheidsperimeter instellen van één kilometer rond de havengeul van Zeebrugge. Dat doet hij na de actie van Greenpeace. Activisten blokkeerden 27 uur lang de toegang tot de LNG-terminal voor vloeibaar gas.

Volgens de Gouverneur is de ingreep noodzakelijk om de veiligheid op zee te garanderen. “Er mag geen enkel risico genomen worden dat schepen, hun bemanning of mensenlevens in gevaar komen door een illegale blokkade,” zegt Decaluwé.

De perimeter laat toe om systematisch controles uit te voeren op vaartuigen die de haven zonder geldige toestemming willen binnenvaren. "Het politiebesluit daarover treedt onmiddellijk in werking en blijft van kracht tot het wordt opgeheven."

Activisten Greenpeace zijn weer vrij na blokkade Zeebrugge
Obus ontploft in centrum van Diksmuide: één zwaargewonde
Drie jaar hinder en omrijden is voorbij: vandaag is trompetaansluiting volledig afgewerkt
UPDATE: Dader gewapende overvallen in Ardooie is gevat

