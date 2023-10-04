Volgens de Gouverneur is de ingreep noodzakelijk om de veiligheid op zee te garanderen. “Er mag geen enkel risico genomen worden dat schepen, hun bemanning of mensenlevens in gevaar komen door een illegale blokkade,” zegt Decaluwé.

De perimeter laat toe om systematisch controles uit te voeren op vaartuigen die de haven zonder geldige toestemming willen binnenvaren. "Het politiebesluit daarover treedt onmiddellijk in werking en blijft van kracht tot het wordt opgeheven."