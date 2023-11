Na afloop van de actie werden veertien activisten opgepakt. Het Brugse parket besliste om hen via snelrecht te vervolgen voor het binnendringen van de haven. Het gaat om vijf Belgen, drie Duitsers, twee Oostenrijkers, twee Nederlanders, een Fransman en een Brit. Op 4 oktober vorderde het openbaar ministerie voor alle beklaagden zes maanden cel. "Dat ligt in de lijn van de vorderingen in andere dergelijke dossiers", verwees procureur Frank Demeester naar de vele transmigranten die de haven binnendrongen.