Activisten hielden zich in de vroege ochtend op verschillende locaties in Zeebrugge verscholen voor de politie en kustwacht. Het was wachten tot een lng-tanker de haven uitvoer. Zodra dat gebeurd was, ging een zeventigtal activisten in enkele rubberen boten en kajaks het water op. Op de boten waren slogans te lezen zoals: "Putin & Trump, they love gas - you pay the price" en "Stop fossil gas".

Internationale actie

Het ging om een internationale actie. Belgische activisten werden vergezeld door collega's uit zeventien verschillende landen. Ook de Oekraïnese Greenpeacetak nam deel. Het vloeibaar gas dat in Zeebrugge aankomt, is voor heel Europa. Met name Duitsland is een grote afnemer.

