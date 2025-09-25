19°C
Nieuws
Zeebrugge

Green­pea­ce blok­keert lng-ter­mi­nal in haven Zeebrugge

Een zeventigtal activisten van Greenpeace blokkeert vandaag de lng-terminal in de haven van Zeebrugge. Geen enkele tanker kan momenteel de lng-terminal binnenvaren. Greenpeace wil met de actie ageren tegen de invoer van aardgas in vloeibare vorm uit Rusland en de Verenigde Staten.

Activisten hielden zich in de vroege ochtend op verschillende locaties in Zeebrugge verscholen voor de politie en kustwacht. Het was wachten tot een lng-tanker de haven uitvoer. Zodra dat gebeurd was, ging een zeventigtal activisten in enkele rubberen boten en kajaks het water op. Op de boten waren slogans te lezen zoals: "Putin & Trump, they love gas - you pay the price" en "Stop fossil gas".

Internationale actie

Het ging om een internationale actie. Belgische activisten werden vergezeld door collega's uit zeventien verschillende landen. Ook de Oekraïnese Greenpeacetak nam deel. Het vloeibaar gas dat in Zeebrugge aankomt, is voor heel Europa. Met name Duitsland is een grote afnemer.

Problematisch

Greenpeacewoordvoerder Joeri Thijs, ook aanwezig in Zeebrugge, legde uit dat onze afhankelijkheid van fossiel gas problematisch is voor het klimaat. "Toch sluiten we langdurige contracten en varen dagelijks lng-tankers uit de VS en Rusland Zeebrugge binnen." Volgens Thijs steunt België zo de oorlog in Oekraïne: "Sinds de inval gaf het 6,2 miljard euro uit aan Russisch lng, tegenover 3,2 miljard aan steun voor Oekraïne."

Poetin én Trump

Maar Greenpeace kant zich ook tegen de invoer van lng uit de Verenigde Staten. Die is "nog schadelijker voor het klimaat" stelt Greenpeace, "want het gaat om schaliegas". Vandaar dat bij de actie zowel Poetin als Trump te zien zijn.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Haven Zeebrugge Greenpeace

