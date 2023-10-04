Met kajaks, zodiacs en het schip Witness blokkeren de actievoerders de toegang tot de terminal. “De nacht is kalm verlopen, zonder tussenkomst van de ordediensten,” meldt Greenpeace. De organisatie zegt vastberaden te zijn om de blokkade zo lang mogelijk vol te houden.

Greenpeace hekelt de dubbele Europese afhankelijkheid van Russisch en Amerikaans gas, waarbij Zeebrugge een belangrijke toegangspoort is. “We roepen de EU en nationale overheden op om de import van Russisch vloeibaar gas te verbieden en geen nieuwe contracten af te sluiten voor Amerikaans schaliegas,” klinkt het.

