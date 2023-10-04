Aanmelden
Acti­vis­ten van Green­pea­ce blok­ke­ren nog altijd gas­ter­mi­nal in Zeebrugge

In Zeebrugge hebben 55 activisten van Greenpeace België de nacht doorgebracht op het water bij de Fluxys-terminal. De actie startte woensdag in de namiddag en duurt ondertussen al meer dan zestien uur.

Met kajaks, zodiacs en het schip Witness blokkeren de actievoerders de toegang tot de terminal. “De nacht is kalm verlopen, zonder tussenkomst van de ordediensten,” meldt Greenpeace. De organisatie zegt vastberaden te zijn om de blokkade zo lang mogelijk vol te houden.

Greenpeace hekelt de dubbele Europese afhankelijkheid van Russisch en Amerikaans gas, waarbij Zeebrugge een belangrijke toegangspoort is. “We roepen de EU en nationale overheden op om de import van Russisch vloeibaar gas te verbieden en geen nieuwe contracten af te sluiten voor Amerikaans schaliegas,” klinkt het.

Greenpeace blokkeert lng-terminal in haven Zeebrugge

De milieuorganisatie wil dat Europa definitief afstapt van fossiel gas tegen 2035 en sneller inzet op hernieuwbare energie.

Nieuws
Nieuws
Nieuws

