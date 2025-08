Wie vandaag langs het Debruyne-monument wandelt, kan er moeilijk naast kijken: een reusachtig melkkarton van vijf meter hoog siert de Zeedijk. Het maakt deel uit van de zomertour van GAIA, die door heel België trekt onder het motto “Niet jouw moeder, niet jouw melk”.

Volgens GAIA is de scheiding van kalf en moeder direct na de geboorte in België nog steeds standaardpraktijk. “Meer dan de helft van de West-Vlamingen zien misstanden in de huidige praktijken van de melkindustrie”, zegt Ann De Greef, directeur van GAIA. “Bovendien wil ruim 8 op de 10 dat producenten open en eerlijk communiceren over hoe melk écht wordt geproduceerd, in plaats van idyllische beelden van koeien in groene weides te tonen. Met onze zomertour willen we de werkelijkheid achter de melk laten zien.