4°C
Aanmelden
Nieuws

Melk­prijs daalt, sec­tor wil cri­sis­me­cha­nis­me activeren

2016-11-04 00:00:00 - Melkboeren krijgen iets betere melkprijs, maar niet genoeg

De melksector in Europa stevent af op een crisis, zo waarschuwt de sectorfederatie European Milk Board (EMB). Ze vraagt dat het Europese mechanisme van vrijwillige productiebeperking zou worden geactiveerd.

De prijs die boeren in Europa ontvangen voor hun melk gaat al even in dalende lijn, na een nochtans sterke eerste jaarhelft. Ook in België is dat merkbaar: zuivelcoöperatie Milcobel liet zijn standaard melkprijs in november zakken naar 37 euro per 100 liter, het laagste peil sinds 2023, zo schreven gespecialiseerde media eerder.

Ineenstorting van prijs voorkomen

Volgens EMB komen boerderijen in de problemen door de lage prijs. De federatie vraagt om het Europese mechanisme voor vrijwillige productiebeperking te activeren. Dat is een crisismechanisme waarbij door een beperking van het aanbod de prijzen weer zouden moeten stijgen. Landbouwers die er gebruik van maken, krijgen een financiële compensatie. "Het is nu dat de Europese Unie moet reageren om een ineenstorting van de prijs te voorkomen", aldus EMB.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Melkveehouderij

Meest gelezen

Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden
Ongeval Spiere
Nieuws

Auto rijdt op betonnen duiker: bestuurder overleden
Station harelbeke
Nieuws
Update

Tiener (15) neergestoken aan station in Harelbeke, verdachte (28) opgepakt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Taste silt

Middelkerke heeft nieuwe uitbater gevonden voor Taste Silt in Siltgebouw
Staking Clarebout

Frietkoning Jan Clarebout stopt 500 miljoen in familieholding Peruna
Onbemande vliegtuigjes

Brugs dronebedrijf Sol.One wil naar Franse beurs trekken
Taste silt

Nu al nieuwe uitbater gezocht voor restaurant Taste Silt in Silt Middelkerke
Drone2

Start-up uit Damme ontwikkelt software om drones beter te kunnen volgen
Serres brugge

Brugs restaurant bergt plannen voor pop-up restaurant in serres op
Aanmelden