De prijs die boeren in Europa ontvangen voor hun melk gaat al even in dalende lijn, na een nochtans sterke eerste jaarhelft. Ook in België is dat merkbaar: zuivelcoöperatie Milcobel liet zijn standaard melkprijs in november zakken naar 37 euro per 100 liter, het laagste peil sinds 2023, zo schreven gespecialiseerde media eerder.

Ineenstorting van prijs voorkomen

Volgens EMB komen boerderijen in de problemen door de lage prijs. De federatie vraagt om het Europese mechanisme voor vrijwillige productiebeperking te activeren. Dat is een crisismechanisme waarbij door een beperking van het aanbod de prijzen weer zouden moeten stijgen. Landbouwers die er gebruik van maken, krijgen een financiële compensatie. "Het is nu dat de Europese Unie moet reageren om een ineenstorting van de prijs te voorkomen", aldus EMB.