De Vlaamse regering wacht het oordeel af van de raad. Volgende week zou die uitspraak doen over de procedure, aangespannen door een buurtbewoner. Gheysens wil nu een nieuwe omgevingsvergunning, maar daar is Demir niet van op de hoogte. De minister is een koele minnaar van het project, waar een investering van 800 miljoen euro is mee gemoeid. Bovendien loopt er ook nog een handhavingstraject rond vervuilde gronden.