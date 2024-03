Gheysens zegt nu dat voor de grond die gestapeld is in Knokke Golf in 2020 "een Werfgebonden Tussentijdse OpslagPlaats, afgekort W-TOP, werd ingericht en vergund". Bij de aanvoer van de grond werd ook het ketenzorgsysteem voor grondverzet strikt gevolgd, verzekert hij. "Voor elke kubieke meter aangevoerde grond zijn dan ook de bodembeheerrapporten afgeleverd door de door OVAM erkende bodembeheersorganisatie Grondbank vzw en werden de nodige eindverklaringen bezorgd.

De vergunning voor de W-TOP is intussen verlopen, erkent hij, maar "het initiatief wordt genomen om de termijn van de vergunning te verlengen in afwachting van de toepassing van de grond binnen het Knokke Golf-project of andere projecten."