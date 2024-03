Het is niet de beste week geworden voor vastgoedontwikkelaar Paul Gheysens. Eerder verloor hij een rechtszaak tegen Peter Taffeiren, die zijn stuk grond niet wil verkopen aan Gheysens, waardoor zijn golfproject al op los zand komt te staan.

Bovendien blijkt nu dat maar liefst 325.000 kubieke meter grond op die site met PFAS vervuild is. En dat moet eerst allemaal worden weggenomen. De grond ligt er al lange tijd. Het is aarde die ooit afgegraven is bij het bouwen van onder andere Lake District in Duinenwater.

Of Paul Gheysens zich hiervoor moet verantwoorden is niet duidelijk.