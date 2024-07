Paul Gheysens deed onlangs afstand van zijn omgevingsvergunning voor het golfproject langs de Natiënlaan. Of dat het definitieve einde is, is nog niet zeker: mogelijk vraagt Gheysens een nieuwe vergunning aan. Maar de grond die er intussen al was aangevoerd moet in elk geval weg om te saneren, zegt de gemeente. En dat zal de groep rond Paul Gheysens ook zelf moeten betalen.