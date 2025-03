Het openbaar onderzoek tegen de geplande windmolen is vorige week afgesloten. Het gemeentebestuur spreekt over een massaal protest waar ze niet naast kunnen kijken. "Wij hebben op basis van de bezwaren en informatie die we hebben gekregen van onze inwoners een standpunt ingenomen waarbij we negatief advies gaan geven aan de minister", zegt burgemeester Koen Meersseman.