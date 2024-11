"Vorige week is er nog overleg geweest tussen Stip+ en N-VA, de twee grootste partijen in Izegem, maar dat leidde uiteindelijk niet tot een akkoord om samen de stad te besturen", zegt N-VA Izegem in een persmededeling. “Wij wilden de winnaar van de verkiezingen zeker honoreren met extra mandaten, maar de eisen van Stip+ stonden echt te ver van een correcte en respectvolle verdeling op basis van de verkiezingsuitslag”, zeggen N-VA-voorzitter Hein Depoorter en huidig burgemeester Bert Maertens.

“De N-VA wou de afgelopen weken een brede stadscoalitie op de been brengen, samen met Stip+ en CD&V. Een ruime bestuursmeerderheid is volgens ons echt nodig om de polarisering in de stad te overstijgen en te stoppen”, stelt Bert Maertens.



“Bovendien moest een geheime individuele stemming in de gemeenteraad de schepenen aanduiden, doordat Stip+ zowaar al een akte tekende om met het Vlaams Belang te besturen. Voor zo’n risicovolle operatie is een extra grote meerderheid uiteraard welgekomen, want we wisten lang niet zeker of alle Stip+-gemeenteraadsleden N-VA’ers zouden steunen.”