Politieke partijen kregen tot deze namiddag de tijd om lijsten in te dienen voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. In Lo-Reninge is er geen tweede lijst ingediend, en dat betekent dat daar geen gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden. Lieve Castryck van Team Dynamisch wordt er zeker de nieuwe burgemeester. De andere mandaten moeten nog verdeeld worden. Lo-Reninge is de enige gemeente in West-Vlaanderen waar er geen gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden.

In heel wat gemeenten zijn op de valreep wel nog extra lijsten ingediend. Dat is onder meer zo in Spiere-Helkijn (Horizon 8587), Heuvelland (HEUVELLAND) en Ieper (SVD).

Voor de provinciale verkiezingen kan wel gestemd worden.