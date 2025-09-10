Het afgelopen jaar zijn er in heel Vlaanderen dus maar elf nieuwe windturbines gebouwd. Dat komt overeen met een toename van 43 megawatt (MW). Om de doelstelling tegen 2030 te halen, moet er nu jaarlijks 175MW aan wind op land bijkomen, blijkt uit cijfers van VWEA, de Vlaamse Windenergie Associatie. Die vraagt om vergunningen vlotter te verlenen en beroepen sneller te behandelen.

Actieplan

De sector verwacht veel van het actieplan vergunningen dat vorige week is afgekondigd door de Vlaamse regering. Dat moet leiden tot meer rechtszekere en robuuste vergunningen en snellere doorlooptijden voor aangevraagde projecten. Daarnaast vraagt de sector al langer stabiliteit wat betreft het investeringskader en regelgeving. "In alle scenario's over onze toekomstige energiemix speelt wind op land in Vlaanderen een bepalende rol. Laat ons deze kansen niet missen, en Vlaanderen verder voorbereiden richting een welvarende toekomst", besluit Maarten Dedeyne, directeur van VWEA.