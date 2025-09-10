5°C
Aanmelden
Nieuws

Geen enke­le wind­mo­len gebouwd in West-Vlaan­de­ren in 2025

Windmolen

In West-Vlaanderen en Limburg werden het afgelopen jaar geen nieuwe windturbines gebouwd. In Antwerpen kwamen er zes nieuwe windmolens bij, in Oost-Vlaanderen vier en in Vlaams-Brabant maar één.

Het afgelopen jaar zijn er in heel Vlaanderen dus maar elf nieuwe windturbines gebouwd. Dat komt overeen met een toename van 43 megawatt (MW). Om de doelstelling tegen 2030 te halen, moet er nu jaarlijks 175MW aan wind op land bijkomen, blijkt uit cijfers van VWEA, de Vlaamse Windenergie Associatie. Die vraagt om vergunningen vlotter te verlenen en beroepen sneller te behandelen.

Actieplan

De sector verwacht veel van het actieplan vergunningen dat vorige week is afgekondigd door de Vlaamse regering. Dat moet leiden tot meer rechtszekere en robuuste vergunningen en snellere doorlooptijden voor aangevraagde projecten. Daarnaast vraagt de sector al langer stabiliteit wat betreft het investeringskader en regelgeving. "In alle scenario's over onze toekomstige energiemix speelt wind op land in Vlaanderen een bepalende rol. Laat ons deze kansen niet missen, en Vlaanderen verder voorbereiden richting een welvarende toekomst", besluit Maarten Dedeyne, directeur van VWEA.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Windmolen

Meest gelezen

Sterckx
Nieuws

Ernstig arbeidsongeval bij composteringsbedrijf in Roeselare
Bezoek Koning Nieuwpoort
Nieuws

Koninklijk feest: Ter Duinen viert 40-jarig bestaan met koning Filip en koningin Mathilde
Stefanie sander 2
Nieuws
Update

Thuisverpleegster Stefanie Sander moet dan toch in de cel blijven

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Lokatie windmolen beselare

Zonnebeke in beroep tegen vergunning windmolen in Beselare
Plannen windturbine waregem

Aantal aanvragen voor windmolens op land zakt naar laagste niveau sinds 2017
Windmolen - windturbine

Minister geeft vergunning voor windmolen in Beselare, ondanks massaal protest
Windmolen bellegem

Minister geeft toch vergunning voor windmolen op grens van Bellegem en Rollegem
Windmolen1

Dan toch windmolen in buurt van Tyne Cot Cemetery, dat Unesco Werelderfgoed is?
Windmolen aspiravi

Aanvraag voor windturbine langs Zeebruggelaan in Lissewege ingetrokken
Aanmelden