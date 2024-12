“Het weer en vooral de wind zijn te onvoorspelbaar. Daarom hebben we voor ieders veiligheid besloten om het eindejaarsvuurwerk uit te stellen. We verplaatsen het naar zaterdag 4 januari en voorzien vannacht een lichtshow onder de lichttunnel in de Adolf Buylstraat”, zegt burgemeester John Crombez. Op nieuwjaarsdag worden om die reden ook de strekdammen afgesloten. De stad raadt ook aan om parken te vermijden. De Panne besliste gisteren al om het vuurwerk niet te laten doorgaan.

In Middelkerke en Sint-Idesbald, bij Koksijde, gaat het vuurwerk om middernacht wel gewoon door. “De wind blaast vanop land richting de zee. Er is dus weinig tot geen gevaar dat er vuurpijlen mensen of woningen zouden raken.” Op 1 januari staat er in Westende ook vuurwerk gepland. Dat gaat omwille van het weer een uurtje later door, om 19.00 uur in plaats van 18.00 uur. Parken worden er op 1 januari wel afgesloten.