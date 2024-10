"We hebben met samen+ beslist om alleen verder te gaan bij het vormen van een nieuw bestuur in Wielsbeke," zegt lijsttrekker Rik Buyse. "We vormen een sterke ploeg en zijn ervan overtuigd dat we op die manier het beste beleid voor Wielsbeke en zijn inwoners kunnen voeren."

Al is die meerderheid wel krap: 11 op 21 zetels. Het betekent wel dat Lijst Burgemeester en Team8710, tot vorig jaar nog verenigd als 'cd&v' naar de oppositie moeten.

De verdeling van de schepenambten is nog niet duidelijk. "We zullen vanaf vrijdag werken aan de verdeling van de bevoegdheden," zegt Buyse.