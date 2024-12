"NV-A en CD&V+ blijven zich aan elkaar vastklikken en gedragen zich dus eigenlijk als 1 partij of een kartel, waarbij ze telkens als 1 blok spreken. Het is duidelijk dat er vooraf heel goed werd afgesproken hoe de besprekingen zouden verlopen. Het verbaast ons dat ze in de pers al een tijdje aansturen op de geheime stemming en zich daar vrij openlijk comfortabel bij voelen, ondanks de risico's. Zo comfortabel dat die stemming nú onvermijdelijk is." aldus De Meulenaere



Team Blankenberge van burgemeester Björn Prasse haalde net als N-VA van uitdager Daphné Dumery 8 zetels. CD&V plus en Vooruit elk vier. Al van in het begin van de onderhandelingen klikte CD&V plus zich vast aan N-VA. Vooruit deed dan maar hetzelfde met Team Blankenberge en wou een brede coalitie met vier partijen. Dinsdag gebeurt de installatie van de nieuwe gemeenteraad, op 16 december volgt dan de geheime stemming voor een nieuw bestuur.