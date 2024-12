Dankzij de autoluwe zone en de nieuwe aangepaste rondes van de Lijn is het mogelijk om overdag afval op te halen. Deze visie werd recent bevestigd tijdens een overleg met De Lijn en de handelsverenigingen Shopping Brugge en Horeca Brugge.

“Verschillende handelaars in de binnenstad waren al een tijd voorstander om de avondophaling in de poortstraten te herbekijken. De hopen restafval, pmd en papier en karton in de winkelstraten zijn geen mooi visitekaartje voor onze prachtige binnenstad“, zegt Minou Esquenet, voorzitter van de raad van bestuur van IVBO. “Omdat Wintergloed, De Warmste Week en de eindejaarsperiode ’s avonds heel wat bezoekers naar Brugge lokt en daardoor de avondophaling bemoeilijkt starten we de dagophaling vanaf maandag 9 december. Zo kan iedereen wennen aan de dagophaling voor de drukke eindejaarsperiode.”