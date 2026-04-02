18°C
Aanmelden
Nieuws
Tielt

Gas­lek langs Vol­ders­straat in Tielt snel gedicht na eva­cu­a­tie bewoners

Brandweerzone Midwest

Ilustratiebeeld. Foto: Belga.

In Tielt zijn dinsdagvoormiddag enkele bewoners geëvacueerd na een gaslek in de Voldersstraat. Het lek ontstond na graafwerken, maar ondertussen is het lek opnieuw gedicht.

De brandweer van zone Midwest werd dinsdag rond 10 uur opgeroepen voor een gaslek in Tielt. In de Volderstraat werd een leiding geraakt tijdens graafwerken.

"Door het lek werden de bewoners van een appartementsgebouw geëvacueerd", klonk het bij Filip Feraux, korpschef van politie Tielt. "Iedereen is in orde, niemand raakte gewond. 

Straten afgesloten

De brandweer en Fluvius waren even ter plaatse, ook de straat was afgesloten. Ondertussen is het gaslek weer gedicht en zijn de straten weer toegankelijk voor het verkeer. 

De redactie
Gaslek

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden