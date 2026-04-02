De brandweer van zone Midwest werd dinsdag rond 10 uur opgeroepen voor een gaslek in Tielt. In de Volderstraat werd een leiding geraakt tijdens graafwerken.

"Door het lek werden de bewoners van een appartementsgebouw geëvacueerd", klonk het bij Filip Feraux, korpschef van politie Tielt. "Iedereen is in orde, niemand raakte gewond.

Straten afgesloten

De brandweer en Fluvius waren even ter plaatse, ook de straat was afgesloten. Ondertussen is het gaslek weer gedicht en zijn de straten weer toegankelijk voor het verkeer.