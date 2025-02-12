Op 3 maart vorig jaar maakt de Hoge Raad voor de Justitie bekend dat er fraude is gepleegd bij het toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage. Concreet had een bepaald jurylid van de Hoge Raad, advocaat-generaal C.B., informatie over de casussen overgemaakt aan verschillende deelnemers, onder wie kinderen van bevriende magistraten en een parketjuriste.

De zoon van een koppel magistraten uit Ieper kreeg onder meer vragen doorgespeeld. De rechter uit Ieper was daarvan op de hoogte. Ze kreeg geen ontslag, wel verloor ze een maand wedde. Tegen die tuchtstraf is er nu hoger beroep aangetekend. De echtgenoot van de Ieperse rechter was afdelingsprocureur in Brugge. In diezelfde zaak is hij twee graden teruggezet in rang.

