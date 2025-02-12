22°C
Ieper

Frau­de bij magi­stra­tenexa­men: recht­bank in beroep tegen tucht­straf voor Ieper­se rechter

Magistratenexamen rechtbank

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis in de tuchtzaak rond het magistratenexamen. Een Ieperse rechter verloor een maand wedde, omdat ze wist dat haar zoon met voorkennis had deelgenomen aan dat examen, maar werd niet ontslagen.

Op 3 maart vorig jaar maakt de Hoge Raad voor de Justitie bekend dat er fraude is gepleegd bij het toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage. Concreet had een bepaald jurylid van de Hoge Raad, advocaat-generaal C.B., informatie over de casussen overgemaakt aan verschillende deelnemers, onder wie kinderen van bevriende magistraten en een parketjuriste. 

De zoon van een koppel magistraten uit Ieper kreeg onder meer vragen doorgespeeld. De rechter uit Ieper was daarvan op de hoogte. Ze kreeg geen ontslag, wel verloor ze een maand wedde. Tegen die tuchtstraf is er nu hoger beroep aangetekend. De echtgenoot van de Ieperse rechter was afdelingsprocureur in Brugge. In diezelfde zaak is hij twee graden teruggezet in rang.

Gerechtsgebouwbrugge
Nieuws

Examenfraude: West-Vlaamse magistraat ontslagen, twee collega's krijgen tuchtstraf
Belga
Redactie
Fraude

Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes
Ongeval e17
Nieuws
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam
Ongeval waregem koerse paard
Nieuws
Update

Twee paarden overleven valpartijen op Waregem Koerse niet

