Brug­se afde­lings­pro­cu­reur en Ieper­se rech­ter niet ont­sla­gen na frau­de met magistratenexamen

Gerechtsgebouwbrugge

De Brugse afdelingsprocureur Y.S. mag niet langer afdelingsprocureur zijn en is ook zijn titel van eerste substituutprocureur kwijt.

Volgens de Gentse tuchtrechtbank wist Y.S. dat zijn zoon N.S. de examenvragen voor het magistraten op voorhand had gekregen, maar dat heeft hij niet gemeld. Onder meer omwille van zijn blanco strafblad en smetteloze carrière wordt hij niet ontslagen.

Ook E.W., rechter in de Ieperse afdeling van de West-Vlaamse rechtbank van eerste aanleg, wordt niet ontslagen nadat haar zoon had gesjoemeld met examenvragen voor het magistratenexamen. Volgens de tuchtrechtbank wist ze pas na het examen dat haar zoon het examen had afgelegd met voorkennis. Ze verliest wel een maand wedde.

Belga
Examenfraude

