Naast studeren, is ook uitgaan een belangrijke bezigheid van veel studenten. Ook daar zijn we in Vlaanderen vooruitstrevend. Met de Club van de Toekomst.

"We gaan eigenlijk mensen onderdompelen in een visueel verhaal, vandaar ook alle projectoren die je hier opgesteld ziet staan, meer dan 30 Barco-projectoren die heel deze hal eigenlijk gaan omtoveren in een groot visueel specatakel. We gaan projecteren op het dak van de hal, we gaan projecteren op de dakspanten. En we gaan ook, als mensen binnenkomen, projecteren op de gevel van de hal", vertelt Jan Pauly, projectmanager Club of the Future

Komende week testen onder meer Amber Broos, Max Cooper en Goose het concept alvast eens uit. Het festival zelf loopt nog tot donderdag 21 maart.