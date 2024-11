De prijsuitreiking vond gisteren plaats tijdens een feestelijke avond op de campus Lucas Faydherbe van Thomas More Hogeschool in Mechelen.

“Met de uitreiking van de Ecodesign Award voor studenten investeren we niet enkel in de toekomst maar ook in duurzaamheid,” reageert Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns. “Jonge designers dagen we uit om twee stappen verder te denken en zo met hun innovatieve producten een blijvende duurzame impact te hebben op het milieu. Proficiat aan alle duurzame deelnemers.”