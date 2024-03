Bij de zware brand gisterennamiddag in Deerlijk brandde niet alleen het bedrijf HVP Lighting af, maar ook de loft van Niels Destadsbader moest eraan geloven.

Sofie, Cindy en Delphine zijn naar eigen zeggen alle drie hevige fan van de West-Vlaming. Nadat ze het nieuws vernamen over de brand in zijn loft, kwamen ze op het idee een inzamelactie te starten om zo de zanger uit Deerlijk te steunen.

"We willen zo veel mogelijk fans samenbrengen en tonen dat we Niels een hart onder de riem steken.", klinkt het bij de dames.

De steunactie staat nog geen 24 uur online en de teller staat momenteel al op 1400 euro.