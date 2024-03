In de buurt wonen heel wat mensen. De brandweer vraagt hen om ramen en deuren dicht te houden. De Waregemstraat is afgesloten om hulpdiensten hun werk te laten doen. Momenteel ziet het er niet naar uit dat de brand snel geblust zal zijn.

Onze reporter Jens Lemant is ter plaatse: "Het wordt hier heel gevaarlijk voor iedereen die te dicht in de buurt is. Ook wij gaan ons iets verder opstellen. Roet en water vallen tot heel ver neer. Iedereen loopt hier met maskers rond tegen de rook."

In het bedrijf werken zeven mensen. Het is voorlopig nog niet duidelijk of iedereen in veiligheid is gebracht.

Dit artikel wordt voortdurend aangevuld.