Vrijdagnamiddag werd Deerlijk opgeschrikt door een grote brand, al snel leek duidelijk dat de schade enorm was. Zowel het verlichtingsbedrijf HVP Lighting als de loft van zanger en presentator Niels Destadsbader brandden volledig af.



De West-Vlaming was gisteren nog te aangeslagen om te reageren, maar deed dit vandaag wel via zijn sociale media. " 't Zijn niet de stenen, noch de kleren, maar de herinneringen die verdwenen. Geschrokken en verdrietig, maar ook dankbaar dat iedereen veilig is en jullie zo lief zijn", klinkt het op zijn Instagram.