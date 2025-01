Het kunstwerk staat voorlopig in de trouwzaal van het gemeentehuis, waar koppels en bezoekers een selfie kunnen nemen. Volgens eerste schepen Claude Croes is Niels vereerd met deze ludieke knipoog. Op termijn krijgt het standbeeld een permanente plaats in de publieke ruimte.

Niels Destadsbader benadrukt vaak zijn band met Deerlijk, en de gemeente waardeert hem als ambassadeur. Het unieke standbeeld is een speelse ode aan een van de bekendste inwoners van het dorp.