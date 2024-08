Wat een feestje is het geworden in Parijs: de Belgian Cats die de halve finale halen in de Olympische Spelen. Na afloop verzamelden heel wat West-Vlaamse fans aan het Bercy café. En ze waren niet alleen. Niels Destadsbader mengde zich onder de fans en groot was de verrassing toen ook enkele Belgian Cats - Julie Vanloo en Kyara Linskens - kwamen meevieren. Vandaag mag het even, want de halve finale is historisch. Vanaf morgen is het weer ernst en gaat de blik naar de halve finale.