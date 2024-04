Vijf wagens, waarvan twee nieuwe, en enkele groepen trokken gisteren al even door de straten van Ieper. Het parcours van de Kattenstoet is licht gewijzigd, en moet daarom al even op voorhand getest worden. Vooral bij de Menenpoort is het spannend, want die staat in de steigers, maar ook dat verliep uiteindelijk vlekkeloos.

"We bekijken op die manier of er onvoorziene omstandigheden zijn waar we aan kunnen werken. Maar we weten al lang in theorie dat het mogelijk is", klinkt het bij regisseur Bart Cafmeyer.

De kattenstoet is live te volgen bij Focus & WTV vanaf 14u15.