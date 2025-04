Met haar praalwagens, kattenfiguren, historische stoeten en duizenden verklede deelnemers brengt de Kattenstoet hulde aan de kat in de geschiedenis, de mythe én de stad Ieper. In mei 2024 lokte de stoet opnieuw tienduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland en groeide ze uit tot een van dé culturele hoogtepunten van het jaar.

"Deze nominatie voor de Ultimas Publieksprijs is een fantastische blijk van waardering voor de Kattenstoet en al diegenen die dit unieke evenement met zoveel passie en toewijding realiseren. Het is een erkenning van ons levend erfgoed en de onvergetelijke sfeer die de Kattenstoet in Ieper brengt. Nu is het aan het publiek om hun enthousiasme te tonen en ons naar de finale te stemmen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de Kattenstoet de erkenning krijgt die het verdient!"