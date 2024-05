Wat heeft Ieper met katten? Net als op veel plaatsen werden de dieren in de middeleeuwen gezien als een gezel van de heks en de duivel. Om het kwaad te verjagen werden in Ieper levende katten van de Lakenhalle gegooid. Maar er was nog een reden, eerder een praktische. Om het middeleeuwse laken tot de jaarmarkt te beschermen tegen muizen, zet Ieper massaal katten in. Maar na die jaarmarkt zaten ze met een overschot, vertelde kattenstoetkenner Jan Breyne aan WTV in 2018: "Zo kwamen we tot de vaststelling dat als het laken verkocht was, ze met een overschot aan katten zaten. En hier is de historische waarheid 100 procent bewijsbaar. De katten werden uit de belforttoren gegooid op de laatste dag van de jaarmarkt."