Na zes jaar afwezigheid wachten de Ieperlingen en duizenden andere toeschouwers de katjes en folklore weer op langs het parcours. De 46ste editie wordt in goede banen geleid door regisseur Bart Cafmeyer die aan zijn laatste Kattenstoet toe is. Focus & WTV zenden de stoet live uit om 15u15 op televisie en via livestream op onze website. De Kattenstoet kan je bekijken met commentaar van Jens Lemant en Anne Van Acker, die al vaak meeliep in de stoet. Op maandag 13 mei om 14u is er een herhaling te zien op Focus & WTV.