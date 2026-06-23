Volgens schepen van Toerisme Diego Desmadryl vullen de twee elkaar uitstekend aan. "De stadsnar is veel meer dan iemand die tijdens de Kattenstoet katjes naar beneden gooit. Hij is een ambassadeur van onze stad en een bewaker van een eeuwenoude traditie. Met Didi Decaesteker en Hendrik Deweerdt hebben we twee sterke kandidaten gevonden die elkaar perfect aanvullen."

De komende maanden worden beide stadsnarren ingewerkt. Huidig stadsnar Brian Claeys blijft de functie nog uitoefenen tot de Kattenstoet van 2027. Vlak voor de stoet draagt hij, na 32 jaar, officieel de narrenkap over aan zijn opvolgers. Vanaf de 47ste Kattenstoet op zondag 9 mei 2027 nemen Decaesteker en Deweerdt de rol definitief op.