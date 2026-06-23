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Ieper heeft twee nieuwe stadsnarren aangeduid. Didi Decaesteker (48) en Hendrik Deweerdt (46) volgen vanaf de Kattenstoet van 2027 huidig stadsnar Brian Claeys op. Het duo zal de rol de komende vier edities van de Kattenstoet en tijdens andere folkloristische evenementen van de stad samen opnemen.
Na een selectieprocedure met 24 kandidaten koos de jury voor Didi Decaesteker en Hendrik Deweerdt als nieuwe stadsnarren. Kandidaten moesten onder meer tijdens een praktische proef tonen dat ze de traditie van het kattenwerpen beheersen. Daarna volgde nog een mondeling examen waarin motivatie, kennis van de functie en communicatieve vaardigheden werden beoordeeld.
"De stadsnarren zijn ambassadeurs van onze stad en een bewaker van een eeuwenoude traditie."
Volgens schepen van Toerisme Diego Desmadryl vullen de twee elkaar uitstekend aan. "De stadsnar is veel meer dan iemand die tijdens de Kattenstoet katjes naar beneden gooit. Hij is een ambassadeur van onze stad en een bewaker van een eeuwenoude traditie. Met Didi Decaesteker en Hendrik Deweerdt hebben we twee sterke kandidaten gevonden die elkaar perfect aanvullen."
De komende maanden worden beide stadsnarren ingewerkt. Huidig stadsnar Brian Claeys blijft de functie nog uitoefenen tot de Kattenstoet van 2027. Vlak voor de stoet draagt hij, na 32 jaar, officieel de narrenkap over aan zijn opvolgers. Vanaf de 47ste Kattenstoet op zondag 9 mei 2027 nemen Decaesteker en Deweerdt de rol definitief op.