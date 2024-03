De Europese Visserijraad is een initiatief van Hilde Crevits, Vlaams minister van Zeevisserij. Ons land is trouwens op dit ogenblik Europees voorzitter. De Europese ministers gaan er van gedachten wisselen over de toekomst van de sector. Zo zullen ze bespreken waar Europa met de visserij naartoe wil, na de Europese verkiezingen.

Belangrijke thema's zijn de klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de visserij, en hoe de visserij moet omgaan met de indelingen op zee voor onder andere windmolenparken en andere toepassingen op zee.