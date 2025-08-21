"2026 wordt een uitdagend jaar voor onze vissers", zegt Crevits. "Naast dalingen in sommige quota moeten ze volgend jaar heel wat nieuwe Europese regelgeving en maatregelen verwerken. Ik heb dan ook gepleit om hen voldoende tijd te geven om bijvoorbeeld aanpassingen aan de netten uit te voeren."

Crevits vraagt ook om in de toekomst de grote schommelingen in de wetenschappelijke adviezen aan te pakken. Die schommelingen bedreigen volgens haar de economische stabiliteit van de Vlaamse visserijsector.