Europees akkoord over quota visvangst 2026
Archief © Belga
Op de Europese visserijraad in Brussel hebben de bevoegde ministers een akkoord bereikt over de quota die de Europese vissers in de loop van 2026 kunnen gebruiken. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits (CD&V) in de nacht van vrijdag op zaterdag.
De Vlaamse vissers mogen volgend jaar in de Noordzee meer tong, tarbot, roggen, wijting en zeebaars opvissen, maar is er minder kabeljauw, pladijs en tongschar. In de westelijke wateren, een zone tussen Frankrijk, Ierland en Groot-Brittannië die bijzonder belangrijk is voor de vissers, is er een daling van tong en pladijs. Vangstmogelijkheden voor tong zijn zeer belangrijk voor de Vlaams visserijsector en goed voor bijna de helft van de opbrengsten.
Moeilijke onderhandelingen
De Europese visserijraad legt de jaarlijkse quota vast na onderhandelingen met Verenigd Koninkrijk en Noorwegen over de gedeelde visbestanden. Volgens minister Crevits waren het "bijzonder moeilijke onderhandelingen". Al vindt ze het positief dat in de Noordzee tot aan de Noorse wateren meer mag worden opgevist , "wat onze vissers meer mogelijkheden geeft".
Nieuwe Europese regels
"2026 wordt een uitdagend jaar voor onze vissers", zegt Crevits. "Naast dalingen in sommige quota moeten ze volgend jaar heel wat nieuwe Europese regelgeving en maatregelen verwerken. Ik heb dan ook gepleit om hen voldoende tijd te geven om bijvoorbeeld aanpassingen aan de netten uit te voeren."
Crevits vraagt ook om in de toekomst de grote schommelingen in de wetenschappelijke adviezen aan te pakken. Die schommelingen bedreigen volgens haar de economische stabiliteit van de Vlaamse visserijsector.