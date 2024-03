“Huren is een goede piste om in West-Vlaanderen snel en flexibel plaatsen bij te creëren", zegt Weyts. “We kunnen de onderwijskwaliteit enkel verhogen wanneer we ook in infrastructuur blijven investeren." Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen voor hun jaarlijkse huur financiële steun krijgen van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs). Het kost veel tijd om scholen te bouwen of te verbouwen. Daarom is huren voor scholen vaak een interessante piste om snel extra plaatsen te realiseren.