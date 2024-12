Attractiepark Plopsaland De Panne heeft vandaag enkele attracties noodgedwongen moeten sluiten vanwege het koude weer. Het zou gaan om onder andere 'The Ride to Happiness by Tomorrowland’, ‘Anubis The Ride’ en ‘#LikeMe Coaster’. “Het koude weer speelt ons parten, maar we doen het voor de veiligheid”, reageert Gunther Tijsmans, woordvoerder van Plopsaland, aan Het Laatste Nieuws.