“Je moet dus als lokaal bestuur een deontologische code hebben, goed uitleggen aan de gemeenteraadsleden wat wel en wat niet kan. En de deontologische commissie buigt zich over zaken, over probleemgevallen, als iemand over de schreef gegaan is of niet”, besluit Crevits.

Lokale besturen kunnen in de deontologische code ook een vervangingsregeling voorzien in geval er sprake is van mogelijke belangenvermenging.