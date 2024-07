Burgemeester Ward Vergote (Partij Visie in Moorslede) werd op 19 december 2023 veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg in West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Hij werd schuldig bevonden aan belangenvermenging in verrichtingen en aanbestedingen door beherende of toeziende ambtenaren. Volgens het parket kocht Ward Vergote een stuk landbouwgrond aan waarvan hij, door zijn functie, wist dat het misschien ooit duurdere industriegrond zou worden. Hij kon het later ook effectief veel duurder verkopen.