Burgemeester Vergote werd dinsdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van een jaar met uitstel voor belangenvermenging. Hij had in 2017 een stuk landbouwgrond gekocht, dat hij later voor het dubbele van de prijs weer van de hand kon doen. Intussen was echter gebleken dat het gebied in aanmerking kwam voor herbestemming tot ambachtelijke zone.