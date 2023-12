Ward Vergote is begin deze week veroordeeld voor belangenneming. Alles draait rond een stuk grond dat hij kocht, en later voor veel meer geld kon doorverkopen.

In een mededeling schrijft STERK: “STERK stelt zich op als een eerlijke en loyale partner in het belang van de inwoners en het gemeentepersoneel. De gemeente nu in onbestuurbaarheid brengen komt niemand ten goede. De rechter heeft burgemeester Ward Vergote echter wel schuldig bevonden aan belangenneming. Belangenneming kan voor ons niet. Echter hebben wij als STERK geen wettelijke middelen in handen om de burgemeester te verplichten om afstand te nemen van zijn mandaat. Het is aan hem zelf om nu zijn verantwoordelijkheid te nemen, in het belang van de gemeente.”