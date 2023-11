De advocaat van Vergote vraagt in eerste instantie de vrijspraak. Er was enkel sprake van voorbereidende werken voor een structuurplan, zegt hij, en niet voor een echt RUP waarin stond dat de landbouwgrond een algemene kmo-zone zou worden. "Dat heeft geen enkele rechtszekerheid, dat is een beleidsvisie. "

In tweede instantie vraagt de advocaat opschorting van straf. Want anders krijgt Vergote een strafblad, en dan komt zijn burgemeesterssjerp in het gedrang.