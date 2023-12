Eerste schepen Sherley Beernaert benadrukt dat vertrouwen tussen burger en politiek voor haar partij STERK van groot belang is. Haar partij zei altijd dat ze de uitspraak van de rechter wou afwachten. Die is er nu en het blijkt dat het vertrouwen effectief geschonden is, zo oordeelt de rechter. Maar veel kan STERK niet doen, de partij wil de gemeente niet in de onbestuurbaarheid storten.