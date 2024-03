Aan onze redactie bevestigt Vanderjeugd dat zijn advocaat in december inderdaad een brief stuurde naar het parket van Brugge. Na twee jaar stilte wilden ze polsen hoever het onderzoek stond en waaraan de burgemeester zich nog kon verwachten: een dagvaarding of een seponering. In die brief werd ook de vraag gesteld of een minnelijke schikking mogelijk is.

Het antwoord is intussen bekend: afgelopen dinsdag viel een dagvaarding in de bus. De Stadense burgemeester moet zich in mei gaan verantwoorden voor de rechtbank.