Dui­zen­den leer­lin­gen ont­dek­ken stu­die­rich­tin­gen op SID-in beurs in Kortrijk

In Kortrijk lokt de SID-in beurs vandaag opnieuw een massa laatstejaarsleerlingen. Ze proberen er hun weg te vinden in het enorme aanbod aan studierichtingen, maar voor velen blijft de keuze bijzonder lastig.

Het is vandaag enorm druk op de beurs. Duizenden laatstejaars zoeken er informatie over mogelijke studies en opleidingen voor na het middelbaar.

Twijfels bij leerlingen

Viktor Vandewalle: “Ik weet nog niet goed wat ik later wil doen. Er zijn veel dingen die me aanspreken, maar niets dat er echt bovenuit steekt.”

Viktor Himpe: “Ik weet ook nog niet goed wat ik volgend jaar ga doen, of ik ga werken of verder studeren. Dat ga ik nog zien. Mijn voorkeur gaat wel naar verder studeren. Ik ben al op stage geweest en er is een groot verschil tussen op school zitten en elke dag vroeg opstaan om te gaan werken.”

Ouders denken mee

Niet alleen leerlingen, ook ouders proberen hun kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun keuze. Mieke Maes: “Als mama is dat natuurlijk een beetje spannend, zeker als ze bijvoorbeeld politieagent wil worden. Je denkt dan: wat gaat er allemaal gebeuren in haar carrière? Maar het is haar keuze. Wij kunnen alleen raad geven en wat proberen sturen.”

Volgens sommige ouders is de studiekeuze vandaag ook moeilijker dan vroeger. Kristof Vande Walle: “Ik denk dat het vroeger voor ons iets gemakkelijker was. Door al die specifieke opleidingen is de keuze vandaag nog moeilijker.”

Nieuwe mogelijkheden

Toch zien bezoekers ook de voordelen van zo’n beurs. Griet Langedock: “Er is heel veel keuze, maar het is superinteressant. Het helpt je vooral om te ontdekken wat je niet wil. Zo hadden we bijvoorbeeld nog nooit aan defensie gedacht, maar dat bleek toch interessant. Fantastisch dat zoiets bestaat.”

