Viktor Vandewalle: “Ik weet nog niet goed wat ik later wil doen. Er zijn veel dingen die me aanspreken, maar niets dat er echt bovenuit steekt.”

Viktor Himpe: “Ik weet ook nog niet goed wat ik volgend jaar ga doen, of ik ga werken of verder studeren. Dat ga ik nog zien. Mijn voorkeur gaat wel naar verder studeren. Ik ben al op stage geweest en er is een groot verschil tussen op school zitten en elke dag vroeg opstaan om te gaan werken.”