De betoging in Brussel had een grote impact op Brussels Airport. Er is vandaag geen enkel vliegtuig vertrokken vanop Zaventem. En dat had dan weer gevolgen voor de luchthaven in Oostende.
De luchthaven Oostende-Brugge is een klassieke uitwijkluchthaven. Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben hun passagierstoestellen dan ook omgeleid naar Oostende.
Daardoor was het er drukker dan op een andere doordeweekse donderdag. Met alles samen een tiental vluchten in plaats van een stuk of twee.
Redactie