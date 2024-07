"Met ons One Planet Plan geven we invulling aan een echte ambitie: klimaatneutraal zijn in 2035. Daarvoor moeten we onze investeringen in hernieuwbare energie verder versnellen", zegt Miguel de Schaetzen, CEO Eneco Wind Belgium. "Trots en dankbaar om deel uit te maken van dit consortium met deskundige partners – met wie we een langdurige relatie hebben – versterken we de leidende positie van Eneco in de energietransitie en voegen we de daad bij het woord: we leveren al onze klanten 100% lokaal geproduceerde groene stroom."