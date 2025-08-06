Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Gisteren kookte het potje van twee jongedames in bikini over in Blankenberge. Twee agenten wezen hen erop dat je niet in bikini mag lopen in het centrum. Daarop reageerden de dames weerspannig. De politie van Blankenberge wil geen heksenjacht houden, maar hoe zit het in andere kustgemeenten?
In Blankenberge is er sinds een drietal jaar een dresscode: geen strandkledij in de winkelstraten. Ook in Knokke-Heist is dat zo en spreken ze de mensen erop aan. Meestal is er begrip. Volgens de burgemeester kan een gemeente strikt genomen ook niet veel meer doen. Cathy Coudyser, burgemeester Knokke-Heist: “Gemeentelijke administratieve sancties of boetes kun je geven voor overlast zoals wildplassen, afval achterlaten, te veel geluid maken. Maar hier hebben we het over een dresscode. Dat gaat over respect, dat is geen overlast dus kan je wettelijk gezien geen GAS-boete uitschrijven. Dat doen we dan ook niet.”
Weinig klachten of problemen
Oostende focust niet meer op het probleem en in De Haan hebben ze er geen last van. Wilfried Vandaele, burgemeester De Haan-Wenduine: “We hebben er eigenlijk nooit klachten over. We hebben nooit problemen, nooit incidenten. Ook de politie heeft er geen vette kluif aan, dus wij gaan daar ook geen heksenjacht voor ontketenen.”