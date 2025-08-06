In Blankenberge is er sinds een drietal jaar een dresscode: geen strandkledij in de winkelstraten. Ook in Knokke-Heist is dat zo en spreken ze de mensen erop aan. Meestal is er begrip. Volgens de burgemeester kan een gemeente strikt genomen ook niet veel meer doen. Cathy Coudyser, burgemeester Knokke-Heist: “Gemeentelijke administratieve sancties of boetes kun je geven voor overlast zoals wildplassen, afval achterlaten, te veel geluid maken. Maar hier hebben we het over een dresscode. Dat gaat over respect, dat is geen overlast dus kan je wettelijk gezien geen GAS-boete uitschrijven. Dat doen we dan ook niet.”

