30°C
Aanmelden
Nieuws
De Kust

Dressco­de aan de kust: bur­ge­mees­ters lig­gen er pre­cies niet wak­ker van

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Gisteren kookte het potje van twee jongedames in bikini over in Blankenberge. Twee agenten wezen hen erop dat je niet in bikini mag lopen in het centrum. Daarop reageerden de dames weerspannig. De politie van Blankenberge wil geen heksenjacht houden, maar hoe zit het in andere kustgemeenten?

In Blankenberge is er sinds een drietal jaar een dresscode: geen strandkledij in de winkelstraten. Ook in Knokke-Heist is dat zo en spreken ze de mensen erop aan. Meestal is er begrip. Volgens de burgemeester kan een gemeente strikt genomen ook niet veel meer doen. Cathy Coudyser, burgemeester Knokke-Heist: “Gemeentelijke administratieve sancties of boetes kun je geven voor overlast zoals wildplassen, afval achterlaten, te veel geluid maken. Maar hier hebben we het over een dresscode. Dat gaat over respect, dat is geen overlast dus kan je wettelijk gezien geen GAS-boete uitschrijven. Dat doen we dan ook niet.”

Verbod zwemkledij
Nieuws

Twee vrouwen in bikini verwonden agenten en zullen voor rechter moeten verschijnen

Weinig klachten of problemen

Oostende focust niet meer op het probleem en in De Haan hebben ze er geen last van. Wilfried Vandaele, burgemeester De Haan-Wenduine: “We hebben er eigenlijk nooit klachten over. We hebben nooit problemen, nooit incidenten. Ook de politie heeft er geen vette kluif aan, dus wij gaan daar ook geen heksenjacht voor ontketenen.”

Redactie

Meest gelezen

Aardappelen
Nieuws

Belgapom: "Noodkreet van aardappeltelers is onterecht"
Blueislands
Nieuws

Nieuwe luchtvaartmaatschappij vliegt op Oostende tijdens kerstperiode
Addhome
Nieuws

Klanten verliezen tienduizenden euro nadat ze containerunit bestelden, bedrijf failliet

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Kust

Kust verwacht pak bezoekers tijdens komend verlengd weekend
Selfie brouwerij met brouwer

Bier proeven in de kazematten
Treinen - Kust - Blankenberge - Station

Extra treinen naar de kust zitten goed vol op drukke zomerdag
Drukte Oostende strand

Kust beleeft topdag: toeristen zoeken massaal verkoeling op het strand
Selfie lakenhallen

Oorlogsgeschiedenis en het Belfort beklimmen
Selfie ijsje

Op stap in Ieper
Aanmelden