Nieuws
Blankenberge

Twee vrou­wen in biki­ni ver­won­den agen­ten en zul­len voor rech­ter moe­ten verschijnen

Verbod zwemkledij

In heel wat kustgemeenten geldt zo'n verbod

Twee jonge Brusselse vrouwen zullen zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor geweld tegen de politie in Blankenberge. De twee werden weerspannig toen de politie hen erop wees dat ze niet in bikini door het centrum mochten lopen.

Maandagnamiddag wandelden twee jonge vrouwen en een minderjarig meisje in bikini door het centrum van Blankenberge. De politie wees hen erop dat hun kledij in strijd was met het gemeentereglement. Tijdens de daaropvolgende discussie kwamen de vrouwen volgens het parket weerspannig uit de hoek. Bij de overbrenging naar het politiebureau zou een van de agenten zelfs een slag in het gezicht gekregen hebben. Ook een andere agent liep tijdens het incident lichte verwondingen op.

Snelrecht

Naar aanleiding van de feiten werden een 19-jarige vrouw uit Sint-Lambrechts-Woluwe en een 21-jarige vrouw uit Schaarbeek gearresteerd. Na verhoor besliste het parket om hen allebei via snelrecht te dagvaarden voor de Brugse correctionele rechtbank. De verdachten zullen zich moeten verantwoorden voor weerspannigheid en voor opzettelijke slagen en verwondingen. De minderjarige mocht eerder al beschikken.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Politiezone Blankenberge/Zuienkerke

