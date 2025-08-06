Maandagnamiddag wandelden twee jonge vrouwen en een minderjarig meisje in bikini door het centrum van Blankenberge. De politie wees hen erop dat hun kledij in strijd was met het gemeentereglement. Tijdens de daaropvolgende discussie kwamen de vrouwen volgens het parket weerspannig uit de hoek. Bij de overbrenging naar het politiebureau zou een van de agenten zelfs een slag in het gezicht gekregen hebben. Ook een andere agent liep tijdens het incident lichte verwondingen op.

