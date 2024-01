In Waregem is er voorlopig geen interesse om het failliete tapijtenbedrijf McThree over te nemen. Dat zeggen de curatoren. Dinsdag sprak de ondernemingsrechtbank het faillissement uit. Bijna 300 werknemers verliezen hun werk. Het bedrijf had zelf de boeken neergelegd, omdat het verlies naar eigen zeggen te groot is.